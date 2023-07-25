Коптер снял первое вероятное поражение на Украине танка М-55С из Словении

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Российские военные на участке фронта в направлении Сватово — Кременная уничтожили, вероятно, первый танк М-55С, который Словения передала украинской армии, обратил внимание Forbes.

На опубликованном в интернете в субботу, 22 июля, видео видно, как украинские военные пытаются замаскировать спрятанный в лесополосе танк ветками, однако сверху за ними наблюдает российский беспилотник. Позже на видео показано, что российские военные наносят удар по М-55С, и танк взрывается.

Словения с начала российской военной операции поставила Украине 28 танков, следует из данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия). Всего с начала конфликта западные страны обещали поставить Киеву 730 танков, из них 300 поставила Польша, еще 40 — Чехия.

Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие.

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard, на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. С начатого в июне контрнаступления российскими силами было уничтожено 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ украинской армии, уточнял Шойгу.