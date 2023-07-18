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В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков

Штаб обороны ВС Великобритании: военные изучают подбитые на Украине российские танки
Танки изучают в технопарке Портон-Даун, специалисты анализируют особенности их устройства. Великобритания, по словам Радакина, делится информацией о российской технике с союзниками. Минобороны данные о ее потерях не раскрывает
Фото: Tejas Sandhu / Global Look Press/Keystone Press Agency
Фото: Tejas Sandhu / Global Look Press/Keystone Press Agency

Британские военные эксперты изучают подбитые на Украине российские танки, специально доставленные в страну. Об этом заявил начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Telegraph.

Военную технику, по словам адмирала, изучают специалисты технопарка Портон-Даун. Ученые анализируют особенности ее устройства, чтобы понять принцип работы и как с ней можно бороться. Также эксперты стремятся выяснить, как сделать броню собственной техники более эффективной, как подавить системы связи противника и гарантировать пробивание защиты.

«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность, — пояснил Радакин.

Минобороны России не раскрывает общие потери российской военной техники с начала спецоперации. Однако президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в середине июня сказал, что российская сторона потеряла 54 танка с начала украинского контрнаступления (с 4 июня), а Украина — 160. Часть потерянных Москвой танков, по словам президента, подлежит восстановлению. 11 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления украинская армия потеряла 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ.

Ранее Путин также призывал «заглянуть внутрь» захваченной иностранной военной техники на Украине. По словам президента, Россия может прибегнуть к обратному инжинирингу, если найдет внутри что-то полезное.

В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков
В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков

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