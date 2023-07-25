Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей

Попытки атаковать Крымский мост говорят об отсутствии моральных принципов у украинских властей. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Попытка атаковать Крымский мост — еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы», — сказал Бастрыкин. Он напомнил, что в результате атаки погибли мужчина и женщина, пострадала их дочь, ее госпитализировали.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Один пролет автомобильной части моста нуждается в замене после полученных повреждений. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на мосту (ст. 205 УК). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Пострадавшую девочку сперва госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу, а затем — в Детскую краевую больницу Краснодара. У нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. После этого ее перевезли в Москву. 24 июля девочку выписали из больницы.

Москва назвала произошедшее терактом и обвинила Киев. После атаки украинская сторона напомнила о словах начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией». Российское Минобороны несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия», в том числе по Одессе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост — «законная цель» для Киева.