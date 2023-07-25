Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей Политика, 04:19
Россияне назвали самые опасные для туризма страны Общество, 04:00
Один человек погиб после переворота лодки возле Кронштадта Общество, 03:53
На акции протеста в Тель-Авиве пострадали 10 полицейских Политика, 03:33
Олег Дерипаска подал в суд на Елизавету Осетинскую и Ольгу Романову Общество, 03:32
«Коммерсантъ» сообщил о возбуждении дела о терроризме после атаки дронов Политика, 03:24
Bloomberg узнал о планах Disney перенести премьеры из-за забастовки Общество, 02:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На подступах к Киеву сработали силы ПВО Политика, 02:39
Полиция Тель-Авива разогнала протестующих с помощью водометов Политика, 02:28
AFP узнало о предложении Литвы использовать порты Балтии для зерна Политика, 02:05
Китай выступил против превращения интернета в «поле битвы» Политика, 01:51
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 01:21
В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ Политика, 00:55
Теракт на Крымском мосту ,  
0 

Бастрыкин заявил об отсутствии моральных принципов украинских властей

Бастрыкин атаки на Крымский мост указывают на отсутствие моральных принципов у Киева
Сюжет
Теракт на Крымском мосту

Попытки атаковать Крымский мост говорят об отсутствии моральных принципов у украинских властей. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Попытка атаковать Крымский мост — еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы», — сказал Бастрыкин. Он напомнил, что в результате атаки погибли мужчина и женщина, пострадала их дочь, ее госпитализировали. 

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Один пролет автомобильной части моста нуждается в замене после полученных повреждений. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на мосту (ст. 205 УК). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Пострадавшую девочку сперва госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу, а затем — в Детскую краевую больницу Краснодара. У нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. После этого ее перевезли в Москву. 24 июля девочку выписали из больницы.

Москва назвала произошедшее терактом и обвинила Киев. После атаки украинская сторона напомнила о словах начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего мост «излишней конструкцией». Российское Минобороны несколько раз отчитывалось об «ударах возмездия», в том числе по Одессе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост — «законная цель» для Киева.

Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет Крымский мост Украина
Материалы по теме
Владелец судна отверг данные хакеров об участии в атаке на Крымский мост
Политика
Почти 9 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за сутки
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter