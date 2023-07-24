Минздрав: пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Пострадавшую при взрыве на Крымском мосту девочку выписали из больницы

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Девочку из Белгородской области, которая потеряла родителей и была ранена при подрыве Крымского моста, выписали из больницы, ее состояние удовлетворительное. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», — сказал Кузнецов.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, за происшествием стоят украинские спецслужбы, которые использовали два надводных беспилотника. Был поврежден один пролет автомобильной части моста, который нуждается в замене.

Родители 14-летней девочки погибли при взрыве. Семья в момент теракта находилась в автомобиле на мосту, машина врезалась в конструкции.

Изначально девочку госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу, а затем — в Детскую краевую больницу в Краснодаре. У нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. После этого девочку перевезли в Москву.