Турция опровергла данные о кредите МВФ в обмен на пропуск Швеции в НАТО

Сообщения о том, что Анкара согласилась одобрить членство Швеции в альянсе в обмен на кредит от Международного валютного фонда, — «чистая спекуляция», заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз

Сообщения о том, что Турция согласилась одобрить членство Швеции в НАТО в обмен на кредит от Международного валютного фонда (МВФ), — «чистая спекуляция», заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз, его слова приводит TRT Haber.

«В 2013 году господин президент положил конец отношениям с МВФ в период правления ПСР [Партии справедливости и развития], проявив на тот момент очень сильную волю и погасив все долги. С тех пор Турция уже 10 лет без МВФ и в очень сложный период Турция успешно управляла своими экономическими процессами», — сказал он.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш после саммита НАТО в Вильнюсе сообщил, что президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану предоставить кредит от МВФ в размере $11-13 млрд, если его страна не будет возражать против вступления Швеции в НАТО, слова Херша цитирует газета Yeniçağ. По мнению журналиста, Турция на грани «неизбежного финансового кризиса». Поэтому страна стоит перед выбором между «продажей своего золота, превентивным дефолтом или полным изменением экономической политики и, возможно, проглатыванием горькой пилюли программы МВФ».

Турция (член НАТО) до сих пор блокировала вступление Швеции в блок. Анкара обвиняла Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией. Усложнило отношения двух стран также несколько случаев сожжения Корана в Швеции.

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Эрдоган не исключил, что может поддержать заявку Швеции, если ЕС начнет переговоры о членстве его страны. После переговоров турецкого лидера со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы Евросовета Шарля Мишеля Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился «в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и обеспечить его ратификацию». Стокгольм внес поправки в конституцию, расширил свою деятельность против РПК и возобновил экспорт оружия в Турцию, пояснили в НАТО.

Вступление Швеции в блок повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ответ в Кремле пообещали принять меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».