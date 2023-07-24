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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Почти 9 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за сутки

Минтранс: за сутки по Крымскому мосту проехали почти 9 тыс. автомобилей
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Взрыв на Крымском мосту
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За минувшие сутки по Крымскому мосту проехало 8935 автомобилей, интенсивность движения приближается к пиковым значениям лета 2023 года. Об этом сообщает Минтранс.

«За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8935 автомобилей. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей», — говорится в заявлении.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Как заявили российские власти, по мосту ударили два украинских беспилотных катера. Погибли два человека — родители 14-летней девочки. Она выжила, но получила травмы. Автомобильная часть моста получила повреждения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост «законной целью», которая должна быть «нейтрализована».

После взрыва движение на Крымском мосту было приостановлено. Позже движение легковых автомобилей восстановили в обе стороны только по одному неповрежденному пролету.

22 июля ФСБ нашла следы взрывчатых веществ на сухогрузе, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых. Судну запретили проход под Крымским мостом. В Кремле позже заявили, что угроза новых атак на мост по-прежнему остается.

Теги
Крымский мост Минтранс автомобилисты
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