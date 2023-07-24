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Движение по трассе Джанкой — Симферополь возобновили

Глава Крыма Аксенов: движение автомобилей по трассе Джанкой — Симферополь возобновили
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Движение автомобилей по трассе Джанкой — Симферополь, приостановленное из-за атаки беспилотника на склад в Джанкойском районе, возобновили. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь», — написал он. Движение было приостановлено около восьми утра.

На станции в Джанкое остановили поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь, сообщила компания «Гранд сервис экспресс» в своем телеграм-канале. На участке железной дороги Джанкой — Урожайная приостановлено движение.

Дрон атаковал склад боеприпасов в Джанкойском районе утром. Также обломками беспилотника поврежден частный дом в Кировском районе. Жителей сел, находящихся в радиусе 5 км от склада, эвакуируют в пункты временного размещения. Пострадавших, по словам Аксенова, нет.

Глава Крыма говорил, что в небе над полуостровом сбито системами ПВО и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов. Минобороны России позже сообщило, что в ночь на 24 июля украинские военные попытались атаковать объекты в Крыму с помощью 17 беспилотников. Как заявили в министерстве, три дрона уничтожила система ПВО, еще 14 подавили средства радиоэлектронной борьбы, из них 11 упали в акватории Черного моря, остальные три — на территории полуострова.

Движение по трассе Джанкой — Симферополь возобновили
Движение по трассе Джанкой — Симферополь возобновили

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