Минздрав: в Крыму госпитализировали четверых эвакуированных после взрыва на складе

В Крыму госпитализировали четверых эвакуированных после взрыва на складе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Двенадцати жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункт временного размещения после атаки беспилотника на склад боеприпасов, оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава.

«Двенадцати жителям оказана медицинская помощь, четверо из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении.

Взрыв на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма произошел утром 22 июля в результате атаки украинского беспилотника. В радиусе 5 км от места происшествия была объявлена эвакуация, работа железной дороги была приостановлена, однако о пострадавших тогда не сообщалось. О возобновлении движения поездов глава Крыма Сергей Аксенов объявил вечером.

За несколько дней до этого — 19 июля — из-за возгорания на военном полигоне в Кировском районе Крыма также сдетонировала часть боеприпасов. Из-за пожара было решено перекрыть участок трассы «Таврида» и эвакуировать более 2 тыс. человек из четырех близлежащих сел. На следующий день МЧС сообщило, что обстановка на полигоне стабилизировалась.