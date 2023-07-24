Аксенов: в Джанкойском районе перекрыто движение машин и поездов после атаки дронов

В районе Джанкоя перекрыли движение машин и поездов после атаки дронов

В Джанкойском районе в результате атаки беспилотников было попадание на складе боеприпасов. Авто- и железнодорожное сообщение в районе перекрыли, население в радиусе 5 км от места ЧП эвакуируют

В Крыму приостановили автомобильное и железнодорожное движение в районе Джанкоя, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Ранее он заявил, что полуостров атаковали беспилотники, в Джанкойском районе было попадание по складу боеприпасов.

«В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь», — указал он.

Аксенов рассказал, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымом 11 украинских беспилотников. Помимо попадания в склад боеприпасов, есть повреждение частного дома в Кировском районе (это восток полуострова).

Глава республики сообщил, что население в пятикилометровой зоне от места ЧП эвакуируют в пункты временного размещения. Пострадавших, по данным Аксенова, нет.

За неделю это уже третье по счету происшествие на складе боеприпасов в Крыму. 19 июля произошел пожар на полигоне в Кировском районе, в результате началась детонация снарядов. 22 июля после атаки дрона произошел взрыв на складе в Красногвардейском районе республики (в центре полуострова, южнее Джанкойского района).

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