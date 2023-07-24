Рогов назвал сроки новой фазы контрнаступления ВСУ

Рогов: новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа

Новая фаза украинского наступления может начаться в конце июля и продлится до середины августа, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — сказал Рогов.

По его словам, украинские войска могут попытаться форсировать Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

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