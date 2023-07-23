Рогов заявил о второй фазе контрнаступления ВСУ в конце июля

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Следующая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пройти в конце июля и продлиться до середины августа, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовя основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей», — сказал Рогов. По его мнению, ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, форсируя Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию.

О возможном захвате ЗАЭС в конце июля Рогов сообщал 20 июля. Тогда он говорил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра, поскольку «именно это время определено ими как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища». Днем ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что ВСУ концентрируют силы для атаки на ЗАЭС, оценив ситуацию на запорожском направлении как напряженную.

Запорожская АЭС находится под контролем России.

Президент России Владимир Путин говорил, что украинское контрнаступление идет с 4 июня. 23 июля он рассказал, что за день в зоне военных действий на Украине было уничтожено рекордное количество украинской техники иностранного производства — более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley.