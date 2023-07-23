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Движение на Крымском мосту приостановили на девять минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на девять минут
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Водителей на мосту и в зоне досмотра попросили «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности». По какой причине движение было перекрыто, не сообщается.

Спустя девять минут движение было восстановлено.

20 июля Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. Тогда людей просили покинуть территорию моста, спустя 12 минут движение было восстановлено.

В середине июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными дронами. Два человека погибли, «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению».

После первой атаки на Крымский мост, которая произошла в октябре 2022 года, был введен досмотр машин. Автомобили без багажа или с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа осматривают с помощью сканера. Грузовые машины при этом не пропускаются.

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