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Балицкий сообщил о посмертном награждении погибшего военкора Журавлева

Балицкий: военкор Журавлев посмертно получил орден «За заслуги перед Запорожской областью»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве
Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Погибший в Запорожской области военный корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев будет награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ростислав Журавлев — посмертно», — заявил Балицкий. По его словам, состояние раненых журналистов, попавших под обстрел кассетными боеприпасами, стабильное, они в сознании и получают необходимую помощь.

Об обстреле со стороны ВСУ 22 июля сообщило Минобороны России. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации Журавлев погиб от полученных ранений. В Минцифры и Общественной палате решили представить журналиста к ордену Мужества посмертно. В ведомстве отметили, что военкоры готовили в Запорожской области материал о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов.

ООН выразила соболезнования семье и друзьям погибшего Журавлева.

В июле 2022 года Журавлев получил премию «Золотое перо» с формулировкой «за смелость при выполнении журналистского долга». Ранее он был председателем исполкома Свердловского регионального отделения незарегистрированной партии «Другая Россия», придерживавшейся национал-большевистских взглядов.

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий РИА Новости корреспондент
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