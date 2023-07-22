Раненному в Запорожье корреспонденту «Известий» сделали операцию на стопе

Военкор «Известий» Роман Польшаков, раненный в зоне СВО, перенес операцию на стопе. Об этом он рассказал на видеозаписи, которое публикует издание.

«На ноге одна полностью прошла на вылет, но кость не задета. И где стопа на вылет прошла, но там сделали операцию и все зашили, чтобы остановить кровотечение», — рассказал он.

Польшаков также рассказал о состоянии оператора издания Дмитрия Шикова. У него задеты только легкие ткани.

Днем в результате обстрела кассетными боеприпасами погиб военкор «РИА Новостей» Ростислав Журавлев. В Минобороны позже уточнили, что обстрел произошел в Запорожской области. В Минцифры и Общественной палате решили представить Журавлева к ордену Мужества посмертно.

Кроме Польшакова и Шикова ранение также получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

На гибель и ранение российских журналистов отреагировали в офисе генсека ООН. Стефан Дюжаррик на брифинге выразили глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева, передает ТАСС.