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В ООН выразили соболезнования после гибели военкора «РИА Новости»

В ООН выразили соболезнования из-за гибели военкора «РИА Новости» в Запорожской области
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Военная операция на Украине

ООН с сожалением восприняла информацию о гибели военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева в результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом агентству заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Дюжаррик.

Журавлев погиб при обстреле в районе населенного пункта Пятихатки, сообщало «РИА Новости». В Минобороны позже уточнили, что обстрел произошел в Запорожской области. По данным ведомства, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами. В Минцифры и Общественной палате решили представить Журавлева к ордену Мужества посмертно.

При обстреле также пострадали три журналиста — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Они получили ранения различной степени тяжести, их эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны. Польшакову была сделана операция на стопе. 

Теги
ООН корреспондент Военная операция на Украине Запорожская область
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