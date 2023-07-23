В ООН выразили соболезнования после гибели военкора «РИА Новости»

ООН с сожалением восприняла информацию о гибели военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева в результате обстрела Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом агентству заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Дюжаррик.

Журавлев погиб при обстреле в районе населенного пункта Пятихатки, сообщало «РИА Новости». В Минобороны позже уточнили, что обстрел произошел в Запорожской области. По данным ведомства, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами. В Минцифры и Общественной палате решили представить Журавлева к ордену Мужества посмертно.

При обстреле также пострадали три журналиста — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Они получили ранения различной степени тяжести, их эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны. Польшакову была сделана операция на стопе.