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Захарова заявила об ответственности США за гибель военкора «РИА Новости»

МИД России: США разделят ответственность за гибель на Украине военкора «РИА Новости»
Ростислав Журавлев
Ростислав Журавлев (Фото: РИА Новости)

США, поставившие Киеву кассетные боеприпасы, разделят ответственность за гибель военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева при обстреле такими снарядами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению Захаровой, украинские военные намеренно нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов, поскольку они собирали информацию об обстрелах с использованием таких снарядов. Она напомнила, что Украине их поставили США.

«Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — заявила Захарова.

Журавлев погиб при обстреле в районе населенного пункта Пятихатки, сообщало «РИА Новости». В Минобороны позже уточнили, что обстрел произошел в Запорожской области. По данным ведомства, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами. В Минцифры и Общественной палате решили представить Журавлева в ордену Мужества посмертно.

При обстреле также пострадали четыре журналиста — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Они получили ранения различной степени тяжести, их эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны.

Соединенные Штаты объявили о поставках Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. Президент США Джо Байден объяснил такой шаг истощением запасов снарядов у ВСУ и невозможностью Вашингтона оперативно восполнить эти запасы. Украина заверила США, что будет использовать кассетные боеприпасы «в надлежащих местах», вне населенных пунктов.

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Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Теги
МИД Мария Захарова кассетные боеприпасы США РИА Новости
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