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Глава Минцифры предложил посмертно наградить военкора «РИА Новости»

Глава Минцифры Шадаев предложил посмертно наградить военкора «РИА Новости» Журавлева
Ростислав Журавлев
Ростислав Журавлев (Фото: РИА Новости)

Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования семье погибшего военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева и заявил, что будет просить присвоить ему орден Мужества. Обращение министра опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Я приношу искренние соболезнования семье Ростислава. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку его близким, а также любую помощь пострадавшим журналистам. Буду вместе с Союзом журналистов ходатайствовать о присвоении Ростиславу ордена Мужества», — заявил Шадаев.

Ходатайствовать о награждении Журавлева орденом Мужества посмертно ранее решили в Общественной палате, сообщал «РИА Новости» ее член Александр Малькевич.

Журавлев погиб при обстреле в районе населенного пункта Пятихатки, сообщало «РИА Новости». В Минобороны позже уточнили, что обстрел произошел в Запорожской области. По данным ведомства, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами.

При обстреле также пострадали четыре журналиста — фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Они получили ранения различной степени тяжести, их эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны.

Теги
Максут Шадаев орден Мужества Минцифры Союз журналистов России Общественная палата
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