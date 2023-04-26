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Армения ответила на данные об ужесточении контроля санкций против России

Комитет доходов Армении: в торговле с Россией мы руководствуемся только правилами ЕАЭС
Армения в торговле с Россией руководствуется правилами Евразийского экономического союза. Так в РБК ответили власти Армении, комментируя сообщения о том, что им поручили перекрыть каналы обхода антироссийских санкций
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

При импорте и экспорте товаров в Россию Армения руководствуется правилами Евразийского экономического союза, других ограничений для этих операций нет. Так ответили РБК в Комитете государственных доходов Армении на просьбу прокомментировать публикации о требованиях Берлина к Еревану перекрыть каналы обхода антироссийских санкций.

«Таможенным органом Республики Армения при ввозе на территорию Республики Армения и вывозе из территории Республики Армения товаров и транспортных средств строго соблюдаются правовые регулирования, установленные правом Евразийского экономического союза, и иных ограничений или запретов не существует», — говорится в ответе, который подписал заместитель председателя комитета Ашот Мурадян. Комитет госдоходов исполняет в Армении роль таможенной и налоговой службы.

Армянское издание «Грапарак» 14 апреля со ссылкой на анонимные источники сообщило, что во время визита премьера Армении Никола Пашиняна в Берлин ему сделали «настойчивые предупреждения» о необходимости закрыть параллельный импорт в Россию.

По словам источников издания, после возвращения из Берлина Пашинян пригласил на беседу главу Центробанка страны, членов правительства и руководителя Комитета государственных доходов, исполняющего в Армении роль таможенной и налоговой службы, и поручил им перекрыть каналы обхода антироссийских санкций.

«Нам сообщили, что даже в аэропорту установили строгий контроль, чтобы пассажиры не проносили чипы, необходимые для IT-сектора, в багаже и аксессуарах, с которыми они летят в Россию», — рассказали собеседники издания.

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Во время итоговой пресс-конференции в Берлине канцлер Олаф Шольц подтвердил, что вопрос обхода антироссийских санкций через Армению поднимался. Пашинян тогда назвал информацию о способствованию обходу санкций «разговорами».

«Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, я должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Действительность же ровно обратная», — сказал он тогда.

Экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос почти втрое — с $841 млн до $2,411 млрд. В том числе экспорт механического и электронного оборудования из Армении в 2022-м вырос в десять с лишним раз: примерно с $60 млн до $695 млн.

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Армения санкции параллельный импорт
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