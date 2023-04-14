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«Грапарак» сообщил о давлении Германии на Пашиняна для исполнения санкций

«Грапарак»: Пашинян потребовал от властей Армении закрыть параллельный экспорт в Россию
Под давлением Германии премьер Никол Пашинян потребовал от ведомств Армении строже соблюдать антироссийские ограничения и перекрыть лазейки для параллельного экспорта в Россию, утверждает издание
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Во время визита премьера Армении Никола Пашиняна в Берлин ему сделали «настойчивые предупреждения» о необходимости закрыть параллельный импорт в Россию, утверждает армянское издание «Грапарак» со ссылкой на анонимные источники.

Визит Пашиняна в Берлин состоялся в начале марта.

Источники «Грапарака» утверждают, что после возвращения из Берлина Пашинян пригласил на беседу главу Центробанка страны, членов правительства и руководителя Комитета государственных доходов, исполняющего в Армении роль таможенной и налоговой службы, и поручил им перекрыть каналы обхода антироссийских санкций.

«Нам сообщили, что даже в аэропорту установили строгий контроль, чтобы пассажиры не проносили чипы, необходимые для IT-сектора, в багаже и аксессуарах, с которыми они летят в Россию», — пишет издание.

Во время итоговой пресс-конференции после встречи армянского премьера и канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине в числе вопросов, которые задавали журналисты, был и вопрос об участии Еревана в параллельном импорте в Росссию.

«Что касается разговоров, связанных с обходом санкций, я должен подчеркнуть, что это не более чем разговоры. Действительность же ровно обратная, и я приведу вам пример: весной прошлого года западный собственник забрал из Армении в свое распоряжение используемый одной из российских авиакомпаний самолет. Это, думаю, самый прямой и ясный пример, которым мы показали, что при уважении всех наших отношений, всех наших партнеров, законность для нас имеет принципиальное значение. И я не думаю, что с учетом этого примера Армению можно обвинить в теневых действиях», — ответил Пашинян. И подчеркнул, что Ереван вынужден внимательно следить за ситуацией и помогать частному сектору, чтобы «не портить наши отношения с кем-либо из наших партнеров».

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Канцлер Шольц отметил, что вопрос об обходе санкций через Армению обсуждался с Пашиняном.

В середине марта, уже после визита Пашиняна в Берлин, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз намерен ужесточить контроль за исполнением санкций государствами, которые резко нарастили реэкспорт в Россию купленных в Европе передовых технологий и других товаров.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Армения Никол Пашинян санкции
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