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Рябков обвинил НАТО в нарушении ДНЯО

Рябков: НАТО серьезно нарушили Договор о нераспространении ядерного оружия
Сюжет
Военная операция на Украине

Североатлантический альянс нарушил ключевые статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос РБК.

Дипломат отметил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии существенно отличается от того, «что происходит в НАТО, когда там на протяжении десятилетий практикуются тренировки экипажей неядерных государств, тренировки с обращением с ядерным оружием». По его словам, работы в рамках Союзного государства происходят с большой разницей по сравнению с западными странами.

«Потому что там мы имеем дело с так называемым альянсом, а здесь мы имеем дело с Союзным государством. Это, по сути дела, общий оборонный периметр, это существенное отличие от того, что мы наблюдаем в НАТО. Действия НАТО, таким образом, были и остаются серьезным нарушением ключевых статей Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил Рябков.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан при содействии Комитета по разоружению ООН 1 июля 1968 года и вступил в силу в 1970 году. Изначально он был рассчитан на 25 лет с возможностью последующего продления. Однако в 1995 году его действие стало бессрочным.

Договор узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил за этими странами статус ядерных держав. Государства-участники соглашения обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те, в свою очередь — не создавать и не приобретать оружие массового поражения.

В конце марта президент Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент США Джо Байден заявил, что это решение «безответственное», а Евросоюз пригрозил новыми санкциями. 1 июля Рябков говорил, что ситуация на Украине не оказывает непосредственного влияния на действие ДНЯО, однако создает определенную напряженность.

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