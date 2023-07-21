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«РИА Новости» узнало о запрете на технику Apple для таможенников

«РИА Новости»: таможенная служба России запретила сотрудникам использовать технику Apple
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ службы, который есть в распоряжении агентства.

В перечень запрещенных устройств вошли мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-часы. Их нельзя использовать «при создании служебных документов и передаче любым способом информации, образующейся в ходе осуществления служебной деятельности, и при выполнении должностных обязанностей», говорится в приказе, который датирован 20 июля.

Руководящим лицам таможенных органов поручено изъять ранее выданные мобильные устройства.

В ФТС отказались комментировать РБК вопрос о запрете техники Apple.

В начале июня ФСБ сообщила о «разведывательной акции американских спецслужб» с использованием техники компании Apple. Специалисты ведомства совместно с Федеральной службой охраны (ФСО) выявили «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». Эксперты пришли к выводу, что Apple тесно сотрудничает с национальным разведсообществом, в частности с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, и что декларируемая компанией политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности.

Всего вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе в дипломатических представительствах в России, уточняло ведомство. Что именно происходило с телефонами после заражения и удалось ли устранить «аномалии», в ФСБ не рассказали. Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с американской разведкой.

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В середине июля «полный запрет на использование в работе техники американского производителя» ввели в Ростехе. Ранее запрет распространялся только на сотрудников «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», которая отвечает за разработку и производство оптико-электронных систем.

С 17 июля использовать iPhone и другие устройства Apple уже запретили сотрудникам Минпромторга. Аналогичное решение приняли и в Минпросвещения.

Cотрудникам внутриполитического блока администрации президента использовать смартфоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях запрещено, рассказывал в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Федеральная таможенная служба iPhone Apple новости
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