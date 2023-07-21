В Кремле ответили на предупреждение Украины для судов в Черном море

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Заявления украинских властей о том, что они будут рассматривать как военные цели все суда, следующие через Черное море в направлении морских портов России, требуют глубокого анализа. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Ситуация требует глубокого анализа, анализа нашими специальными ведомствами, которые имеют отношение к этой теме. После этого уже можно будет делать выводы и формулировать рекомендации. <...> Наши ответственные ведомства уже будут вырабатывать соответствующие рекомендации, с тем чтобы минимизировать опасность», — ответил Песков на вопрос, видит ли Кремль риски для экспорта российской нефти и товаров по Черному морю после заявлений Украины.

20 июля Минобороны Украины предупредило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива было объявлено опасным.

Накануне аналогичное заявление сделало Минобороны России. Ведомство объявило, что с 20 июля будет рассматривать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства.

В Кремле пояснили, что решение Минобороны связано с прекращением действия соглашения о вывозе зерна. Действие договоренностей в рамках зерновой сделки истекло 17 июля.