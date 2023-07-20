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На «Кинопоиск» составили еще один протокол о демонстрации ЛГБТ

На «Кинопоиск» составили новый протокол о демонстрации ЛГБТ из-за отсутствия маркировки
Фото: Sebastian Kahnert / Global Look Press
Фото: Sebastian Kahnert / Global Look Press

В Замоскворецкий суд Москвы поступил протокол по административной статье о распространении ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Это следует из карточки дела, опубликованного в базе судов общей юрисдикции столицы.

Другим участником дела является управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Дело проходит по ст. 6.21.2, ч. 2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).

На «Кинопоиск» неоднократно составляли протоколы о демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних: в начале июля Замоскворецкий суд оштрафовал сервис на 1 млн руб. также за отсутствие предупреждения о возрастном ограничении «18+». Как уточнял ТАСС, причиной для дела стала маркировка «16+» в фильмах «Английский цирюльник», «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность» и «Идеальные незнакомцы». В июне за аналогичное нарушение на 4 млн руб. оштрафовали онлайн-кинотеатр Premier. Тогда причиной тоже стали, в частности, фильмы «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».

Как сообщал РБК представитель Роскомнадзора, на начало июня ведомство составило 19 актов «в связи с непринятием мер» по ограничению доступа для несовершеннолетних к материалам, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и нет соответствующего предупреждения. Протоколы, в частности, были составлены на сервисы Wink, Okko, «Иви» и more.tv.

Термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений» появился в российском законодательстве в декабре 2022 года после принятия соответствующих поправок, соавторами которых выступили почти 400 депутатов. Согласно новым нормам, демонстрация такого контента несовершеннолетним полностью запрещена в литературе, СМИ, кино и рекламе. Под тотальный запрет попадает и пропаганда ЛГБТ, причем вне зависимости от возраста аудитории.

Теги
Кинопоиск ЛГБТ Замоскворецкий суд
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