«Кинопоиск» оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ без плашки «18+»

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на ₽1 млн за демонстрацию ЛГБТ без маркировки «18+»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ без предупреждения о возрастном ограничении — «18+», сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Сервис признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей «нетрадиционные сексуальные отношения»). Как уточняет ТАСС, поводом стала маркировка «16+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других.

В пресс-службе «Кинопоиска» пообещали обжаловать решение суда, поскольку «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». Там добавили, что изменили в указанных фильмах маркировку на «18+», «как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений».

В онлайн-кинотеатре выразили надежду, что в будущем за подобные нарушения будут выноситься предупреждения, а штрафовать будут только за неисполнение требований властей.

В июне за аналогичное нарушение на 4 млн руб. оштрафовали онлайн-кинотеатр Premier. Тогда причиной тоже стали, в частности, фильмы «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник».