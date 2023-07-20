Госдума разрешила полицейским и охранникам останавливать дроны

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, наделяющий МЧС, частные охранные предприятия и силовые структуры правом останавливать движение любых беспилотников.

«В соответствии с документом силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение любых беспилотников в воздухе, воде и на земле», — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Новый закон также наделяет сотрудников Государственной фельдъегерской службы, военнослужащих МЧС и работников частных охранных предприятий правом останавливать дроны.

Законопроект был внесен депутатами Госдумы Александром Хинштейном, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным, все состоят во фракции «Единой России». Ранее силовики могли пресекать движение только воздушных дронов.

В последние дни Крым неоднократно атаковали беспилотники: 18 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за ночь ПВО сбили девять дронов на востоке полуострова и еще 19 сумели подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. 20 июля он рассказал, что один из населенных пунктов на северо-западе Крыма подвергся атаке беспилотника, погибла девочка-подросток, повреждения получили четыре административных здания. После этого в поселке Раздолье в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.