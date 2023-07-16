В Косово приняли на вооружение турецкие дроны Bayraktar

Альбин Курти (Фото: albini2017 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Армия Косова приняла на вооружение беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти.

«Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили в Турции», — написал он.

За два года у власти правительство Косова увеличило численность армии более чем на 80%, а ее бюджет — более чем в два раза, добавил премьер.

Bayraktar TB2 — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник. Радиус его действия — порядка 150 км, а размах крыла — 12 м. Дрон может летать до 24 часов и поднимать в воздух до 150 кг. Bayraktar TB2 оснащен системами лазерного наведения. Его боевая нагрузка состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (в некоторых модификациях — до 16 км). На нем могут быть размещены корректируемые авиабомбы и противотанковые управляемые ракеты.

О том, что армия непризнанной республики получила турецкие беспилотники Bayraktar, в мае писал портал Klan Kosova со ссылкой на «международные институты безопасности». Всего, по его данным, на вооружение армии поступило пять таких беспилотников.

Власти Косова заинтересовались закупкой дронов в начале 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Первые беспилотники поступили в республику в мае, спустя семь месяцев после заключения соответствующего соглашения с турецким производителем, утверждало издание. Беспилотники Bayrakrtar TB2 производит турецкая компания Baykar.

Президент Сербии Александр Вучич критиковал планы поставить Bayraktar Приштине. Глава государства предупреждал, что это решение повлияет на отношения Белграда и Анкары.