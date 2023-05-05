В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

В Совфеде предложили в 10 раз повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

Штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз с нынешних 1,5 тыс. руб., заявил «РИА» Новости член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

«Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение (ПДД водителем электросамоката. — РБК), составляет не более 1500 рублей — возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — сказал он

Сенатор объяснил, что для этого необходимо внести изменения «в статьи 12.29-12.30 КоАП, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов». «Правовое регулирование электросамокатов требует совершенствования в части увеличения ответственности за правонарушения», — подчеркнул Шейкин.

Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством в марте прошлого года. В октябре правительство одобрило внесение в ПДД изменений и присвоило им, а также электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным устройствам статус средств индивидуальной мобильности; для них установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч.

В апреле в МВД заявили, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов. Там уточнили, что в 2022 году в России произошло 941 ДТП с электросамокатами, что на 40% больше, чем годом ранее. В результате погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

3 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. «По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — сказал Клишас.

