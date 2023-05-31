В Госдуме предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Депутаты предложили ужесточить правила использования электросамокатов, в том числе ограничить допустимую скорость до 15 км/ч. Операторы кикшеринга считают, что такая мера не повлияет на безопасность поездок и будет излишней

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В России нужно запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 км/ч, и пользоваться самокатами должны только совершеннолетние. Об этом говорится в депутатском обращении в МВД и Минтранс, за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского («Единая Россия»), пишут «Известия».

Авторы инициативы обращают внимание, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ; это в том числе электросамокаты, сегвеи и моноколеса) за последние три года выросло вдвое: если в 2020-м таких ДТП было 430, то в 2022 году их произошло 976, а в 2023-м — 941. И несмотря на то, что скорость арендуемых электросамокатов законодательно ограничили до 25 км/ч, правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков», говорится в письме.

По словам Якубовского, если смотреть на статистику происшествий с СИМ, то видно, что «внесенные изменения пока не работают». Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, нужно снизить скорость прокатных самокатов до 15 км/ч — это в три раза выше средней скорости пешехода, в то время как нынешняя разрешенная скорость СИМ выше в пять раз, отметил он. А запретить использовать электросамокаты на пешеходных улицах нужно потому, что такие улицы предназначены для прогулок и осмотра достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов, добавил депутат.

Операторы кикшеринга в свою очередь заявили, что в зависимости от локации скорость электросамокатов регулируется. Например, Whoosh установил ограничение в 10–15 км/ч на многолюдных улицах, в парках и скверах. А Lite — 5–15 км/ч в местах плотного пешеходного трафика и парках.

Как считают в Whoosh, повсеместное снижение скорости не повлияет на безопасность поездок. В компании отметили, что около 77% поездок приходятся именно на транспортные, а не прогулочные маршруты. И общее снижение скорости даже на безлюдных улицах помешает пользователям доезжать до пункта назначения также быстро и комфортно, полагают в ней. В Lite снижение скорости самокатов до 15 км/ч также сочли излишним.

Не увидели большого смысла в такой мере и в Ассоциации операторов микромобильности (объединяет крупных операторов по прокатным средствам мобильности). В то же время в ней считают, что было бы оправдано ввести возрастные ограничения. Как пояснила директор ассоциации Ксения Эрдман, сейчас поправки в ПДД разрешают использовать СИМ детям от семи до 14 лет под присмотром родителей. Но вес ребенка и скорость его реакций не позволяют адекватно управлять тяжелым электросамокатом, отметила она.

В начале мая с рядом инициатив по правилам для электросамокатов выступили в Совете Федерации. Так, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать их с городских улиц, отметив, что «слишком много ДТП с их участием». По его словам, электросамокаты можно было бы оставить только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов. Член того же комитета Артем Шейкин в свою очередь выступил за повышение штрафов за нарушении ПДД на электросамокатах. Он отметил, что максимальная сумма в 1,5 тыс. руб. была установлена еще в 2007 году и тогда «этого было достаточно», а сейчас ее нужно увеличить «как минимум в десять раз».