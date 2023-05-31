В Госдуме предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Минобороны сообщило об авиаударе по 1-й бригаде спецназначения Украины Политика, 10:09
Новый законопроект о запрете смены пола. Что изменит и кого коснется Общество, 10:09
В Орехово-Зуево загорелся торговый центр Общество, 10:00
Sollers перезапустит производство автомобилей на заводе во Владивостоке Авто, 09:58
Турецкая лира вновь обновила исторический минимум Инвестиции, 09:48
Новые высоты или глубокая коррекция: как будут меняться цены на золото Pro, 09:43
Власти сообщили об атаке на второй НПЗ на Кубани Политика, 09:43
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Госдуме предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах Общество, 09:42
Курс биткоина опустился до $27 тыс. Крипто, 09:39
Два теплохода столкнулись на реке Лене в Иркутской области Общество, 09:37
Старовойт сообщил об обстреле поселка в Курской области Политика, 09:35
Медведев пригрозил считать всех чиновников Британии «законными целями» Политика, 09:31
Ракова рассказала о расширении возможностей столичных медиков в онкологии Город, 09:30
Как расплатиться с иностранным партнером и избежать налоговых рисков Pro, 09:28
Правила для самокатов ,  
0 

В Госдуме предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

В Госдуме предложили запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам
Депутаты предложили ужесточить правила использования электросамокатов, в том числе ограничить допустимую скорость до 15 км/ч. Операторы кикшеринга считают, что такая мера не повлияет на безопасность поездок и будет излишней
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России нужно запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам, их скорость ограничить до 15 км/ч, и пользоваться самокатами должны только совершеннолетние. Об этом говорится в депутатском обращении в МВД и Минтранс, за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского («Единая Россия»), пишут «Известия».

Авторы инициативы обращают внимание, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ; это в том числе электросамокаты, сегвеи и моноколеса) за последние три года выросло вдвое: если в 2020-м таких ДТП было 430, то в 2022 году их произошло 976, а в 2023-м — 941. И несмотря на то, что скорость арендуемых электросамокатов законодательно ограничили до 25 км/ч, правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков», говорится в письме.

По словам Якубовского, если смотреть на статистику происшествий с СИМ, то видно, что «внесенные изменения пока не работают». Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, нужно снизить скорость прокатных самокатов до 15 км/ч — это в три раза выше средней скорости пешехода, в то время как нынешняя разрешенная скорость СИМ выше в пять раз, отметил он. А запретить использовать электросамокаты на пешеходных улицах нужно потому, что такие улицы предназначены для прогулок и осмотра достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов, добавил депутат.

Операторы кикшеринга в свою очередь заявили, что в зависимости от локации скорость электросамокатов регулируется. Например, Whoosh установил ограничение в 10–15 км/ч на многолюдных улицах, в парках и скверах. А Lite — 5–15 км/ч в местах плотного пешеходного трафика и парках.

Как считают в Whoosh, повсеместное снижение скорости не повлияет на безопасность поездок. В компании отметили, что около 77% поездок приходятся именно на транспортные, а не прогулочные маршруты. И общее снижение скорости даже на безлюдных улицах помешает пользователям доезжать до пункта назначения также быстро и комфортно, полагают в ней. В Lite снижение скорости самокатов до 15 км/ч также сочли излишним.

Не увидели большого смысла в такой мере и в Ассоциации операторов микромобильности (объединяет крупных операторов по прокатным средствам мобильности). В то же время в ней считают, что было бы оправдано ввести возрастные ограничения. Как пояснила директор ассоциации Ксения Эрдман, сейчас поправки в ПДД разрешают использовать СИМ детям от семи до 14 лет под присмотром родителей. Но вес ребенка и скорость его реакций не позволяют адекватно управлять тяжелым электросамокатом, отметила она.

Читайте на РБК Pro
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
«Притворяюсь, что убегаю от зомби»: как создатель Reddit полюбил кардио
Как расплатиться с иностранным партнером и избежать налоговых рисков

В начале мая с рядом инициатив по правилам для электросамокатов выступили в Совете Федерации. Так, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать их с городских улиц, отметив, что «слишком много ДТП с их участием». По его словам, электросамокаты можно было бы оставить только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов. Член того же комитета Артем Шейкин в свою очередь выступил за повышение штрафов за нарушении ПДД на электросамокатах. Он отметил, что максимальная сумма в 1,5 тыс. руб. была установлена еще в 2007 году и тогда «этого было достаточно», а сейчас ее нужно увеличить «как минимум в десять раз».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
электросамокат Госдума запрет пешеходы ограничение скорости
Материалы по теме
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах
Общество
МВД включило в экзамен на права вопросы об электросамокатах
Общество
В России вступил в силу стандарт об ограничении скорости электросамокатов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter