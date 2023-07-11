МВД решило проработать обязательную сертификацию электросамокатов

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Минпромторг прорабатывает возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России. Об этом говорится в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского, которое поступило в распоряжение «Известий».

В ведомстве уточнили изданию, что в России недостаточно развита нормативная правовая среда, которая регулировала бы эксплуатацию электросамокатов.

Так, в стране с февраля 2023 года действует ГОСТ для электросамокатов, однако это добровольный стандарт, подчеркнули в Минпромторге.

Сертификационные испытания позволят повысить безопасность электросамокатов, считает министерство. Ранее в июле глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что число ДТП с электросамокатами и СИМ в первом полугодии 2023 года выросло на 60%.

Советник Федеральной палаты адвокатов России Ольга Власова рассказала, что обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей и несут риски для имущества или природы.

Якубовский в разговоре с «Известиями» отметил, что для сертификации необходимо будет ввести определенные критерии, в том числе ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники и площадки под крепление идентификационного номера.

«Появится возможность идентифицировать, а значит, и привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима», — рассказал он.

Сертификация электросамокатов предшествует тому, что их владельцев обяжут регистрировать самокаты в ГИБДД, считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Он счел, что введение такой обязанности — дело времени.

Ранее газета сообщала о планах Минтранса включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положения о введении штрафов для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующим нормам КоАП, максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тыс. руб. — на такую сумму могут оштрафовать в том числе за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести и за езду в состоянии опьянения.