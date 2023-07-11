МВД решило проработать обязательную сертификацию электросамокатов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
В Пермском крае спасатели отправили беспилотники на поиск тургруппы Общество, 12:05
ФСБ заподозрила сотрудника пермского банка в финансировании ВСУ Политика, 12:03
Как расширялось НАТО. Карта Политика, 12:02
Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от нарушения воздушных границ страны Политика, 12:01
Киссинджер в беседе с пранкерами обвинил Украину в подрыве Nord Stream Политика, 12:00
Бывший глава SEC увидел шансы на одобрение биткоин-ETF Крипто, 12:00
Трендовые уязвимости: как изменяются киберугрозы для бизнеса Новая экономика, 11:59
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как комфортно покупать и продавать вещи на ресейле Стиль, 11:59
«Будем инвестора холить и лелеять»: как изменился инвестиционный ландшафт Инвестиции, 11:58
Производство кроссовера Evolute i-Jet начнется в сентябре Авто, 11:58
Что такое роскошный автомобиль в 2023 году: попробуй угадать Autonews, 11:57
Как с минимальными инвестициями создать собственное медиа о музыке РБК и ВКонтакте, 11:55
Сколько денег подопечным фондов приносят инвестиции в развитие НКО Тренды, 11:55
Актив последней инстанции: за что профессиональные инвесторы любят золото РБК+, 11:53
Общество ,  
0 

МВД решило проработать обязательную сертификацию электросамокатов

«Известия»: Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минпромторг прорабатывает возможность введения обязательной сертификации электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России. Об этом говорится в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского, которое поступило в распоряжение «Известий».

В ведомстве уточнили изданию, что в России недостаточно развита нормативная правовая среда, которая регулировала бы эксплуатацию электросамокатов.

Так, в стране с февраля 2023 года действует ГОСТ для электросамокатов, однако это добровольный стандарт, подчеркнули в Минпромторге.

Сертификационные испытания позволят повысить безопасность электросамокатов, считает министерство. Ранее в июле глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что число ДТП с электросамокатами и СИМ в первом полугодии 2023 года выросло на 60%.

Советник Федеральной палаты адвокатов России Ольга Власова рассказала, что обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей и несут риски для имущества или природы.

Якубовский в разговоре с «Известиями» отметил, что для сертификации необходимо будет ввести определенные критерии, в том числе ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники и площадки под крепление идентификационного номера.

Читайте на РБК Pro
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Как оказывать влияние на людей — советы Дейла Карнеги
Как получить визу инвестора в США: инструкция

«Появится возможность идентифицировать, а значит, и привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима», — рассказал он.

Сертификация электросамокатов предшествует тому, что их владельцев обяжут регистрировать самокаты в ГИБДД, считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Он счел, что введение такой обязанности — дело времени.

Ранее газета сообщала о планах Минтранса включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положения о введении штрафов для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующим нормам КоАП, максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тыс. руб. — на такую сумму могут оштрафовать в том числе за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести и за езду в состоянии опьянения.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
электросамокат Минпромторг сертификация
Материалы по теме
В Совфеде назвали размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем
Общество
«Известия» узнали о плане Минтранса по штрафам водителям электросамокатов
Общество
В Москве начали тестировать подключение электросамокатов к ЭРА-ГЛОНАСС
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter