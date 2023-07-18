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The Times назвала возможного преемника главы британского Минобороны

The Times: преемником министра обороны Британии Уоллеса может стать глава МИДа Клеверли

Пост главы Минобороны Великобритании после ухода в отставку Бена Уоллеса может занять действующий министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.

Кроме него на пост главы британского Минобороны претендуют лидер палаты общин Пенни Мордонт и замминистра обороны Джеймс Хиппи, отмечает The Times. Также среди возможных преемников Уоллеса издание называло замглавы Минфина Великобритании Джона Глена и замглавы МВД Тома Тугендхата.

Самого Клеверли на посту главы МИДа может сменить замглавы ведомства Энн-Мари Тревельян, пишет газета.

О том, что Уоллес подумывает об уходе в отставку, The Times сообщила 15 июля. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует перестановки в своем правительстве осенью перед выборами, а Уоллес решил уйти из политики, писало издание.

Отставку главы британского Минобороны The Times объясняла тем, что премьер не смог убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга. Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса из-за того, что Лондон решил обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, утверждала The Telegraph. Столтенберг остался в должности главы альянса еще на год.

В этот же день, 15 июля, Уоллес подтвердил газете намерение уйти в отставку. Глава оборонного ведомства рассказал, что объявил о своем решении Риши Сунаку еще в середине июня. Он уточнил, что покинет пост в сентябре. «Я не буду баллотироваться в следующий раз. Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — заявил Уоллес.

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Великобритания Джеймс Клеверли Бен Уоллес Минобороны Великобритании отставка
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