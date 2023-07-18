СБУ снова заподозрила Антона Красовского в призывах к геноциду

Антон Красовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) завела еще одно уголовное дело против экс-телеведущего RT Антона Красовского.

«Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев», — говорится в сообщении на сайте СБУ. В нем утверждается, что в одном из недавних эфиров Красовский снова «призвал топить и сжигать украинских детей», в связи с чем служба возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 442 УК Украины (публичные призывы к геноциду). Наказание по ней грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Красовский на новое обвинение написал в своем телеграм-канале, что «не прошло и года, как они заметили «новинку».

17 февраля украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по двум статьям — о призывах к геноциду и свержению конституционного строя.

Призывами в СБУ посчитали заявления, сделанные Красовским в эфире RT 20 октября во время передачи с участием писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Когда писатель рассказывал, что встречался с украинскими детьми, которые считали, что «Украину оккупировали москали», Красовский призвал этих детей топить и сжигать. «У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь», — заявил телеведущий. Лукьяненко назвал это экстремизмом.

Спустя четыре дня RT приостановил работу с Красовским. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что высказывание ведущего было «дико и омерзительно». После этого Красовский публично извинился и добавил, что ему «по-настоящему неловко», а также попросил прощения у тех, кто «обалдел» от его предложений.

В мае Красовский присутствовал на трансляции проекта «Обыкновенный царизм», где утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он до сих пор, что украинских детей надо убивать.