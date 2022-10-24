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Красовский заявил, что ему «неловко» из-за идеи топить украинских детей

По словам телеведущего, ему стало «по-настоящему неловко» из-за своих слов. 20 октября в эфире RT он предложил топить и сжигать детей на Украине
Антон Красовский
Антон Красовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Ведущий телеканала RT Антон Красовский, предложивший в одной из своих передач топить и сжигать детей на Украине, спустя четыре дня извинился за свое высказывание, заявив, что ему «по-настоящему неловко». Попросить прощения он решил у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его слов.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — объяснил он свои слова.

20 октября во время эфира на RT с приглашенным гостем, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, Красовский предложил убивать детей на Украине. Такую идею он высказал, комментируя рассказ Лукьяненко о поездках на Украину в 1980-е годы — тот вспомнил, что некоторые дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями».

«Вот прям топить этих детей, топить. Это не ваш метод, вы интеллигентные люди, писатели-фантасты, а это наш метод. Вот прямо сказал «москали» — оккупировали и сразу прямо бросаешь в реку с буйным, бурным течением», — заявил в ответ Красовский. Когда писатель возразил, что лучше в таких случаях использовать розги, Красовский добавил, что детей можно и сжигать: «У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь». Лукьяненко в ответ заметил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.

Спустя четыре дня, после того как на высказывания Красовского обратили внимание в социальных сетях, главред RT Маргарита Симонян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с ведущим. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — объяснила она.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Антон Красовский Маргарита Симоньян Украина
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