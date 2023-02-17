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На Украине телеведущего Красовского заочно приговорили к 5 годам тюрьмы

На Украине телеведущего Красовского приговорили к 5 годам тюрьмы «за призывы к геноциду»
В конце октября Красовскй о эфире RT призвал «топить» и «сжигать» украинских детей, которые считают, что «Украину оккупировали москали». После этого его отстранили от работы на телеканале, а СК и МВД России начали проверки
Антон Красовский
Антон Красовский (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Украинский суд заочно приговорил российского телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по двум статьям — о публичных призывах к геноциду и к свержению конституционного строя, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

Спецслужба заключила, что Красовский с февраля 2022 года публично поддерживал специальную военную операцию и «призвал к геноциду украинского народа». Его сочли виновным по ч. 3 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя) и ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду).

«Таким образом злоумышленнику назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества. Это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих статей», — сказано в сообщении СБУ.

«Призывами к геноциду», ставшими поводом для заочного ареста Красовского на Украине, Киев посчитал заявления, сделанные в эфире RT 20 октября, во время передачи с участием писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Когда Лукьяненко рассказал, что сталкивался с украинскими детьми, которые считали, что «Украину оккупировали москали», Красовский отреагировал на это призывом топить таких детей. Когда писатель возразил, что лучше в таких случаях использовать розги, Красовский добавил, что детей можно и сжигать: «У них там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь». Лукьяненко в ответ заметил, что это экстремизм и он такие предложения не поддерживает.

Спустя четыре дня после эфира телеканал RT, с которым сотрудничал Красовский, приостановил работу с журналистом. Главный редактор Маргарита Симоньян заявила, что высказывание Красовского «дико и омерзительно».

После этого Красовский публично извинился и указал, что ему «по-настоящему неловко», он попросил прощения у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его высказываний. Призыв убивать детей он объяснил так: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям сделать доклад о высказываниях Красовского. МВД обещало проверить слова телеведущего на экстремизм.

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РБК обратился за комментарием к Красовскому.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Овсянникова
Украина Антон Красовский заочный арест геноцид Russia Today
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