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Симоньян приостановила сотрудничество RT с Красовским из-за слов о детях

Главред RT Симоньян остановила сотрудничество с Красовским после слов о детях на Украине
Коллектив RT не разделяет «подобную дичь», прозвучавшую от Красовского в эфире, заявила Симоньян. Она назвала его состояние «временным помешательством» и предложила объясниться. Ведущий ранее призвал «топить детей» на Украине
Антон Красовский
Антон Красовский (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Телеканал RT приостанавливает сотрудничество с директором вещания на русском языке, ведущим программы «Антонимы» Антоном Красовским после его призыва «топить детей». Об этом сообщила в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что коллектив телеканала не может разделять «подобную дичь», а детям Украины и Донбасса желает, чтобы «все это как можно скорее закончилось».

«[Чтобы] они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», — добавила Симоньян.

Речь идет о заявлении Красовского во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, вышедшего в эфир 20 октября. По словам гостя Красовского, ему в 1980-х годах украинские дети рассказывали, что «Украина оккупирована москалями, если бы не москали, они бы жили как во Франции». Лукьяненко отметил, что говорившие это дети носили русские фамилии и были «абсолютно русские, русскоязычные».

«А прям топить таких надо было в Тысине, прям вот там, где «пливе кача». Вот прям топить этих детей, топить прямо в Тысине <...>, бросаешь в реку с бурным течением», — заявил Красовский.

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«Пливе кача по Тисині» (Плывет утка по Тысине) — траурная закарпатская народная песня, приобрела широкую известность после исполнения в качестве реквиема по погибшим участникам Евромайдана в 2014 году.

В ответ на замечание Лукьяненко, что «на Руси для этой цели традиционно использовали розги», Красовский предложил «забивать» детей в сосновые избы на Закарпатье «и жечь прямо». Ведущий также предложил «расстрелять» оставшихся жителей Украины.

Лукьяненко после эфира осудил Красовского, назвав его предложения «очень провокативными». «Я понимаю, что это такой журналистский прием. Но мне кажется, что нельзя такие высказывания допускать даже в рамках провокативного высказывания. Это пусть будет на его совести», — сказал писатель телеграм-каналу «Подъём».

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