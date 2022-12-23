МВД Москвы проверит на экстремизм слова Красовского об украинских детях
МВД проведет проверку слов журналиста Антона Красовского об убийствах украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
«Зарегистрировано заявление с просьбой проверить слова журналиста Антона Красовского на предмет экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни», — сказал собеседник ТАСС из правоохранительных органов. По его словам, проверку проведет Центр по противодействию экстремизму московского главка.
«ВЧК-ОГПУ» уточняет, что заявление на Красовского было зарегистрировано 20 декабря в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.
В ГУ МВД по Москве РБК не смогли подтвердить информацию о проверке. «Такая информация в пресс-службу не поступала», — заявили в пресс-службе. РБК направил запрос в МВД России.
Проверку проведут в связи с заявлением Красовского во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, вышедшего в эфир 20 октября. По словам Лукьяненко, в 1980-х годах украинские дети рассказывали ему, что «Украина оккупирована москалями» и если бы не это, они бы «жили как во Франции». Лукьяненко отметил об «абсолютно русскоязычных» фамилиях этих детей. В ответ на это Красовский сказал, что таких детей надо «топить», бросать «в реку с бурным течением».
В ответ на замечание Лукьяненко, что «на Руси для этой цели традиционно использовали розги», Красовский предложил «забивать» детей в сосновые избы на Закарпатье и сжигать.
24 октября телеканал RT, с которым сотрудничал Красовский, приостановил работу с журналистом. Главный редактор Маргарита Симоньян заявила, что высказывание Красовского «дико и омерзительно».
После этого Красовский извинился за свое высказывание и добавил, что ему «по-настоящему неловко», при этом он попросил прощения у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его высказываний. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям сделать доклад о высказываниях Красовского.
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) 1 ноября сообщил, что написал письмо Бастрыкину о привлечении Красовского к уголовной ответственности за его слова об украинских детях. 16 декабря Ступин заявил, что ему пришел ответ Следственного комитета. В ведомстве депутату сказали, что «о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается», однако заявление было передано в главное управление МВД по Москве и при поступлении материалов будет проведена процессуальная проверка.