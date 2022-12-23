МВД Москвы проверит на экстремизм слова Красовского об украинских детях

Антон Красовский (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

МВД проведет проверку слов журналиста Антона Красовского об убийствах украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Зарегистрировано заявление с просьбой проверить слова журналиста Антона Красовского на предмет экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни», — сказал собеседник ТАСС из правоохранительных органов. По его словам, проверку проведет Центр по противодействию экстремизму московского главка.

«ВЧК-ОГПУ» уточняет, что заявление на Красовского было зарегистрировано 20 декабря в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.

В ГУ МВД по Москве РБК не смогли подтвердить информацию о проверке. «Такая информация в пресс-службу не поступала», — заявили в пресс-службе. РБК направил запрос в МВД России.

Проверку проведут в связи с заявлением Красовского во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, вышедшего в эфир 20 октября. По словам Лукьяненко, в 1980-х годах украинские дети рассказывали ему, что «Украина оккупирована москалями» и если бы не это, они бы «жили как во Франции». Лукьяненко отметил об «абсолютно русскоязычных» фамилиях этих детей. В ответ на это Красовский сказал, что таких детей надо «топить», бросать «в реку с бурным течением».

В ответ на замечание Лукьяненко, что «на Руси для этой цели традиционно использовали розги», Красовский предложил «забивать» детей в сосновые избы на Закарпатье и сжигать.

24 октября телеканал RT, с которым сотрудничал Красовский, приостановил работу с журналистом. Главный редактор Маргарита Симоньян заявила, что высказывание Красовского «дико и омерзительно».

После этого Красовский извинился за свое высказывание и добавил, что ему «по-настоящему неловко», при этом он попросил прощения у тех, кто, по его словам, «обалдел» от его высказываний. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям сделать доклад о высказываниях Красовского.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) 1 ноября сообщил, что написал письмо Бастрыкину о привлечении Красовского к уголовной ответственности за его слова об украинских детях. 16 декабря Ступин заявил, что ему пришел ответ Следственного комитета. В ведомстве депутату сказали, что «о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается», однако заявление было передано в главное управление МВД по Москве и при поступлении материалов будет проведена процессуальная проверка.