Лавров обсудил альтернативы зерновой сделке с главой МИД Турции

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили итоги совместной работы в рамках зерновой сделки, которую российская сторона не стала продлевать. Об этом сообщило министерство в своем телеграм-канале.

«Лавров констатировал, что ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений Меморандума Россия — ООН <...> реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что это означает «отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района» в северо-западной части Черного моря, а также сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне, оговоренной соглашением, и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле.

В МИДе добавили, что в качестве альтернативы зерновой сделке министры рассмотрели другие варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, «не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей».

17 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренности по экспорту зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие». Сделка не прекратилась, а «остановилась» — Россия может вернуться к ней, как только будут выполнены требования Москвы, уточнил он.

Зерновая сделка, которую Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН, предполагала создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из портов Украины. Вторая часть соглашения предусматривала снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. ООН сообщала, что за все время действия инициативы — с июля 2022 года — не было отправлено ни одного судна с удобрениями из России.

В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.