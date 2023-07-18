Антонов заявил, что США превратили зерновую сделку в проект по обогащению

Соединенные Штаты превратили гуманитарную «Черноморскую морскую инициативу» в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, поэтому решение России не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. На протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам», — заявил дипломат.

Он задался вопросом, что сделали сами Соединенные Штаты для того, чтобы стамбульские договоренности эффективно выполнялись. «Может быть, способствовали снятию барьеров для реализации не менее важного для глобальной продовольственной безопасности меморандума Россия — ООН о продвижении российского зерна и удобрений на мировые рынки?» — поинтересовался Антонов.

Решение России страны не продлевать участие в зерновой сделке он назвал «абсолютно адекватным сложившимся реалиям». «Администрации [США] следует прекратить водить весь остальной мир за нос! Мы будем готовы рассмотреть вопрос о восстановлении механизма, только когда не на словах, а на деле убедимся в работоспособности и эффективности пакетных стамбульских договоренностей», — подчеркнул посол.

Зерновая сделка была подписана в июле 2022 года, Россия и Украина по отдельности заключили ее с ООН и Турцией. Соглашение несколько раз продлевали, в последний раз — до 17 июля. Оно предполагает создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. Вторая часть соглашения предусматривает снятие препятствий для экспорта российской продукции, а также удобрений. Москва настаивает, что эта часть договоренностей не была исполнена. В Кремле заявили, что сделка «фактически прекратила свое действие», но Россия готова вернуться к ней, когда требования Москвы будут соблюдены.

Остальные стороны соглашения призывали к продлению сделки, Киев заявил, что готов использовать зерновой коридор и без участия Москвы. По данным ООН, за время действия инициативы из трех украинских портов экспортировали более 32 млн т продовольственных товаров, их получили 45 стран на трех континентах. В организации заявили, что за год индекс цен на продукты питания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН снизился на 23% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года.



После объявления России мировые цены на пшеницу начали расти: днем 17 июля на Чикагской товарной бирже фьючерсы с поставкой в сентябре подорожали на 4,24%, до $6,89 за бушель (около 30 кг).

