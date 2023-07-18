В очереди перед Крымским мостом скопилось 700 машин со стороны Краснодарского края

В очереди перед Крымским мостом скопилось 700 машин со стороны Кубани

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани по состоянию на 13:00 мск стояло 586 автомобилей, время ожидания составляло около двух часов. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В очереди со стороны Керчи машин было 680, время ожидания аналогичное. В 12:00 в очереди из Краснодарского края было 700 машин, а со стороны полуострова — 400.

Ранее 18 июля протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 1,8 км. Пробка на въезд в Крым со стороны КПП «Чонгар» из Ростовской области растянулась более чем на 1,5 км, пишет агентство.

С начала июля у Крымского моста с обоих направлений начали образовываться очереди. Пробки достигали 13 км, в том числе из-за досмотра багажа и увеличения автомобильного потока на фоне начала отпускного сезона.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Двое человек погибли, пострадала автомобильная часть моста. Движение автомобилей и поездов приостановили, паромом разрешили возить только грузовики.

Вечером того же дня по неповрежденной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, повреждения получил пролет автомобильной части моста, который идет из Крыма в Краснодарский край — он не подлежит восстановлению. Еще один пролет — в направлении Керчи — поврежден частично. Полноценное двустороннее движение автомобилей удастся восстановить только осенью.

Минтранс Крыма сообщил, что водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом по новым регионам для поездки в Крым — через пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой. Для проезда по нему необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и техпаспорт.