Как выглядит поездка по Крымскому мосту после взрыва

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В ночь на 18 июля по Крымскому мосту открыли движение автомобилей. Накануне его прекращали после взрыва, во время которого были повреждены дорожные пролеты автомобильной части моста.

Движение поездов по мосту восстановили почти сразу, а вот движение машин было на сутки приостановлено. После того как специалисты осмотрели конструкции, по мосту было запущено движение. Сейчас из четырех полос работает только одна — машины запускают по ней в реверсивном режиме.