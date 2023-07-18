У Крымского моста образовалась пробка на 2 км

Протяженность пробки у Крымского моста выросла до 2 км, время ожидания составляет 1,5 часа

Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 1,8 км. Ждать очереди на проезд приходится полтора часа, передает «РИА Новости».

При этом пробка на въезд в Крым со стороны КПП Чонгар по сухопутному коридору из Ростовской области растянулась на более чем полтора километра, пишет агентство. В пробке стоят в основном машины с туристами, которые следуют на полуостров в объезд Крымского моста.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. Очереди у моста возникают из-за досмотра багажа в автомобилях, число которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, поясняли в Росавтодоре.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибли двое жителей Белгородской области — мужчина и женщина, которые ехали в Крым по мосту на машине. Их дочь получила ранения средней тяжести.

Движение автомобилей и поездов по мосту после взрыва приостановили, паромом разрешили возить только грузовики. Вечером по неповрежденной полосе Крымского моста открыли движение автомобилей. Движение поездов также возобновилось.

Как уточнял вице-премьер Марат Хуснуллин, повреждения получил пролет автомобильной части моста, который идет из Крыма в Краснодарский край, он не подлежит восстановлению. Еще один пролет — со второй стороны в направлении Керчи — поврежден частично, но в целом он находится на опоре. Полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту, по словам Хуснуллина, удастся восстановить только осенью.

Президент России Владимир Путин пообещал, что Москва ответит на взрыв на Крымском мосту. Минобороны готовит соответствующие предложения, говорил он.