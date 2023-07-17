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Рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост

Хуснуллин: на время ремонта Крымского моста рядом с ним построят временный мост
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Рядом с Крымским мостом, участок которого был поврежден после взрыва ночью, построят временный мост для ремонтных работ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Предварительно понимаем, что придется на 250 погонных метров построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, так как опора как раз находится между автомобильной и железнодорожной частью», — сказал Хуснуллин, отметив, что сроки будут уточнены по мере готовности проектно-сметной документации.

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В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и пострадал один ребенок. В момент взрыва они ехали на легковом автомобиле по мосту в Крым.

Сейчас полностью поврежден пролет автомобильной части моста, который идет из Крыма на Кубань, и он не подлежит восстановлению, рассказывал Хуснуллин. Еще один пролет — со второй стороны в направлении Керчи — поврежден частично, но в целом он находится на опоре. По этому второму пролету в течение суток будет запущено реверсивное движение по одной полосе. При этом полноценное двустороннее движение автомобилей по мосту удастся восстановить только осенью.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Путин заявил, что Россия ответит на взрыв на Крымском мосту, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.

Теги
Марат Хуснуллин Крым Крымский мост взрыв
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