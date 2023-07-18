На автобусы из Ростова в Крым начали продавать билеты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Ростове-на-Дону открылись продажи билетов на автобусные маршруты в Крым. Об этом РБК сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

«Принято решение по возобновлению рейсов, заказные маршруты все, но не регулярные автобусы, пойдут по новым территориям. А все регулярные рейсы будут ездить по утвержденным раннее маршрутам с использованием паромной переправы. Эта информация на дынный момент, сейчас все в динамике», — сообщили РБК в министерстве транспорта Ростовской области.

Движение всех пассажирских автобусов по Крымскому мосту отменили накануне, 17 июля, после взрыва на мосту. Также было приостановлено движение всех автомобилей из-за разрушения дорожного полотна. Часть рейсов отправили в обход через новые регионы России, другие — через Керченскую паромную переправу.

Взрыв на Крымском мосту произошел накануне, 17 июля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в теракте участвовали два украинских надводных беспилотника. Взрывом были повреждены два пролета автомобильной части моста. Один пролет сорвало с опор, его восстановление невозможно. Другой отошел от оси на 70–80 см, по нему в ночь на 18 июля запустили реверсивное движение по мосту. Из-за взрыва один легковой автомобиль врезался в перекосившийся пролет моста — находившиеся в машине супруги Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области погибли. Их несовершеннолетняя дочь пострадала, ее госпитализировали в больницу.

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