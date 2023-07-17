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В Запорожской области объяснили, что нужно учитывать едущим в Крым

Вице-премьер Запорожской области Козенко: едущим в Крым нужно учитывать комендантский час
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Туристам и жителям Крыма, которые едут на полуостров через новые регионы России, нужно учитывать ограничения, которые действуют в зоне специальной военной операции, сообщил заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко.

«При построении сухопутного маршрута необходимо учитывать, что на территории новых субъектов действует военное положение и ограничения, связанные с этим. Здесь работают блокпосты, обеспечивающие безопасность передвижения населения, введен режим комендантского часа, действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 5:00», — рассказал он (цитата по ТАСС).

При себе людям нужно иметь документы, которые подтверждают личность каждого пассажира, документы на автомобиль, напомнил чиновник. Также нужно рассчитывать поездку так, чтобы заканчивать движение машины до наступления комендантского часа.

Ехать через новые регионы в Крым власти предложили после взрыва на Крымском мосту. Во время него был поврежден один пролет автомобильной части

На полуостров, кроме маршрута через новые регионы, по-прежнему можно доехать на поезде через Крымский мост. Также работает паромная переправа. Для пассажиров автобусов запустят пересадку на электрички, которые будут ездить через мост. Для этого запустили дополнительную пару составов.

В Запорожской области объяснили, что нужно учитывать едущим в Крым
В Запорожской области объяснили, что нужно учитывать едущим в Крым

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Крым Крымский мост теракт Запорожская область Херсонская область
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