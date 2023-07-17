Кремль раскрыл ответ на атаку на Крымский мост
Кремль: ответом на атаку на Крымский мост станет достижение целей спецоперации
Ответом на террористическую атаку на Крымский мост будет достижение всех целей продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Он затруднился ответить на вопрос журналистов, какие ответные меры предпримет Россия на атаку в Крыму 17 июля.
«Если брать ограниченную перспективу, то ответом будет достижение всех целей спецоперации, которая продолжится», — подчеркнул Песков.
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