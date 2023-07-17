Кремль: мы будем работать, чтобы препятствовать повторению трагедий, как на Крымском мосту

Кремль рассказал, что Россия будет делать для предотвращения атак

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Атака на Крымский мост — это «дело рук киевского режима», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все соответствующие службы работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Сегодня он убил молодую семью. Об этом надо говорить, чтобы все это слышали», — сказал он.

По словам Пескова, «мы будем работать, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий».

Пресс-секретарь президента заявил, что ответом на теракт будет достижение всех целей продолжающейся военной операции на Украине.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205), следствие считает организаторами спецслужбы Украины. В результате теракта «была повреждена одна из секций Крымского моста».