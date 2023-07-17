ЦБ поддержал законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков

В Центробанке поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Предполагается, что филиалы сосредоточаться на функции расчетов, что упростит банковские операции для зарубежных партнеров в условиях санкций, пояснил он.

В июне Минфин подготовил законопроект, который позволит иностранным дружественным банкам открывать свои филиалы в стране. В закон о кредитных организациях предлагается ввести понятие «филиал иностранного банка». Для работы в России у него в течение как минимум трех лет должно иметься право на осуществление банковских операций, при этом банк не должен быть связан с «недружественными государствами и лицами». Филиалы смогут открывать счета физическим и юридическим лицам, переводить денежные средства, в том числе банков-корреспондентов и электронные средства, совершать операции по инкассации, покупать и продавать иностранную валюту. Однако им нельзя будет открывать вклады и привлекать во вклады драгметаллы.

В сентябре прошлого года ЦБ вместе с Минфином предложил разрешить зарубежным банкам открывать российские филиалы, речь шла о кредитных организациях из дружественных стран. Соответствующий запрет был введен в 2013 году.