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Финансы ,  
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ЦБ предложил снять запрет на открытие филиалов зарубежных банков в России

«Ведомости»: ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы
Открыть свои филиалы в России смогут только кредитные организации из дружественных стран, пишет издание
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Центральный банк России вместе с Минфином представили на стратегической сессии в правительстве меры по развитию финансового рынка, в число которых вошло предложение разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на документ из совместной презентации регулятора и министерства.

Инициатива ЦБ предусматривает, что только кредитные организации из дружественных стран смогут открыть свои филиалы в России.

Сейчас в списке недружественных стран почти 50 государств, в том числе все страны ЕС, Австралия, Канада, Украина, Швейцария, Япония, Южная Корея, США, Великобритания.

По итогам сессии премьер-министр Михаил Мишустин поручил упростить доступ иностранных эмитентов и инвесторов на российский финрынок, расширить область применения цифровых валют, разработать механизмы дополнительного стимулирования долгосрочных сбережений населения.

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Фото:Chris Hondros / Getty Images

Помимо этого Минфин и ЦБ обновят Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года с учетом поручений президента России Владимира Путина и сложившейся геополитической ситуации.

По словам Мишустина, необходимо сформировать эффективные механизмы, которые позволят обеспечить экономику необходимыми финансовыми ресурсами, сохранить непрерывность деятельности предприятий и отраслей.

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«Актуализированный проект документа в правительстве ждут не позднее 1 декабря», — подчеркнули в пресс-службе.

В марте 2013 года Путин подписал закон, запрещающий открывать филиалы иностранных банков в России. Закон исключил слова «филиалы иностранных банков» из статей про госрегистрацию кредитных организаций с иностранными инвестициями и дополнительных требований к их созданию и деятельности.

Автором данной инициативы выступило правительство. Разработчики закона объясняли его необходимость тем, что филиалы иностранных банков не могут в полном объеме контролироваться российскими регуляторами и не обязаны выполнять нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, отчитываясь перед ЦБ.

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ЦБ филиалы иностранные банки Россия
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