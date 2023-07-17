Итоги расследования краха Credit Suisse засекретят на 50 лет

Парламентская комиссия Швейцарии на 50 лет засекретит результаты своего расследования краха банка Credit Suisse, сообщает Reuters со ссылкой на документы комиссии. Обычно такого рода документы находятся в Швейцарии вне публичного доступа в течение 30 лет.

«После завершения расследования файлы должны быть переданы в Федеральные архивы и должны подлежать продленному периоду защиты в 50 лет», — решила парламентская комиссия.

Президент Швейцарского исторического общества Саша Цала выразила главе комиссии Изабель Шассо обеспокоенность по поводу решение засекретить документы на такой срок. «Если исследователи захотят научно исследовать банковский кризис 2023 года, доступ к файлам CS будет бесценным», — заявила Цала. В парламентском комитете, напротив, считают, что разглашение данных наносит ущерб авторитету комиссии и может иметь «негативные последствия для финансового центра Швейцарии».

Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, оказался в тяжелом положении после краха американских Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Акции Credit Suisse на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) 15 марта обновили исторический минимум. Котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, что стало сильнейшим падением за один день. По итогу торгов 15 марта падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка.

Помимо ситуации с американскими банками, падению котировок способствовал отказ крупнейшего акционера Credit Suisse — Saudi National Bank — от выкупа большего количества акций банка. Там заявили, что не будут выкупать больше акций, чтобы не нарушать регуляторные требования.

После этого Credit Suisse обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии (SNB) и Швейцарскому управлению по надзору за финансовыми рынками (FINMA), сообщала Financial Times со ссылкой на источники. В итоге Национальный банк Швейцарии утвердил план спасения Credit Suisse: второй банк страны должен был быть поглощен группой UBS. Слияние двух крупнейших и старейших швейцарских банков произошло 19 марта. Сделка состоялась на условиях 0,76 швейцарских франка за акцию CS, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).