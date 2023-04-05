Bloomberg: UBS готовился к покупке Credit Suisse за три года до его краха

Bloomberg узнал, что UBS уже три года готовился к покупке Credit Suisse

UBS планировал приобретение Credit Suisse с 2020-го, а уже в январе этого года, после возникших у банка проблем, руководство UBS пригласило консультантов Morgan Stanley, чтобы «усилить планирование», узнал Bloomberg

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Бывший президент совета директоров швейцарской UBS Group AG Аксель Вебер и ее нынешний глава Колм Келлехер разрабатывали план по поглощению Credit Suisse как минимум с 2020 года, а с января этого года финансовый конгломерат вел активную подготовку к поглощению конкурента. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в январе, после того как акции Credit Suisse резко упали, а клиенты начали забирать из банка свои сбережения, Келлехер позвал небольшую группу ведущих консультантов Morgan Stanley, чтобы «усилить планирование» на случай банкротства конкурента.

«Проект был совершенно секретным, и мало кто в американском банке знал, над чем работали их высокопоставленные коллеги по слияниям и финансовым услугам с узким кругом руководителей UBS», — говорится в статье.

Bloomberg отмечает, что акционеры UBS в целом приветствовали поглощение Credit Suisse за 3 млрд франков или, «по некоторым меркам, по 5 центов за доллар». В то же время недовольными остались держатели облигаций, поскольку кредитно-рейтинговые агентства снизили свои прогнозы по долгу UBS.

15 марта у Credit Suisse, который наряду с UBS является системно значимым для Швейцарии банком, произошло крупнейшее за историю падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогам торгов падение составило 24,2% (1,7 швейцарского франка). После этого банк обратился к SNB с просьбой выделить ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).

Спустя несколько дней Credit Suisse приобрел UBS — за $3,24 млрд, что составило всего 40,5% от уже обвалившейся рыночной капитализации Credit Suisse на торгах накануне сделки. Нацбанк Швейцарии также предоставил финансовым организациям гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд.

После объединения кредитных организаций совет директоров UBS Group AG назначил новым главным исполнительным директором группы и президентом исполнительного совета швейцарца Серджио Эрмотти, который уже руководил банком ранее.