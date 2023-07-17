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Вице-президент Турции заявил об усилиях по продлению зерновой сделки

Вице-президент Турции Йылмаз заявил об усилиях по продлению зерновой сделки

Турция рассчитывает на продление зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз телеканалу A Haber.

«Наш президент проделал здесь большую работу не только в экономическом, но и в человеческом плане. <...> Мы продолжаем наши усилия [по продлению сделки] <...>. Надеюсь, будут положительные результаты», — сказал Йылмаз.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля сообщил, что ожидает визита своего российского коллеги Владимира Путина в августе для обсуждения зернового соглашения. В Кремле в ответ заявили, что дата поездки Путина в страну пока неизвестна, также в его графике пока нет разговора с Эрдоганом.

Москва и Киев независимо друг от друга заключили зерновую сделку в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

Сделка неоднократно продлевалась, ее действие истекает 17 июля. Российская сторона множество раз заявляла, что вторая часть сделки, касающаяся российского экспорта сельхозпродукции, не выполняется.

12 июля официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш направил письмо Путину с предложениями по реализации российской части зерновой инициативы. «Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — пояснил Дюжаррик.

На следующий день президент России заявил, что зерновая сделка будет продлена только в случае, если будут выполнены данные России обещания. Он не исключил, что Москва может приостановить свое участие в соглашении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затем пояснил, что окончательного решения о приостановке пока не принято.

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14 июля Эрдоган сообщил, что у него «общие позиции» по продлению зернового соглашения с российским коллегой и что он ожидает его визита в Турцию.

Теги
Зерновая сделка Турция Россия
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